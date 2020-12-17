- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير الصحة : الجيش الأبيض ساهم في حماية السعودية من جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة : الجيش الأبيض ساهم في حماية السعودية من جائحة كورونا
أكد أن الميزانية كانت مفتوحة خلال الأزمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تحية الجيش الأبيض أبطال القطاع الصحي على دورهم وتفانيهم في العمل خلال جائحة كورونا مشيرًا إلى أن جهودهم ساهمت – بعد الله سبحانه وتعالى – في حماية السعودية من تداعيات الجائحة.
وقال الربيعة إن المملكة كانت ولا تزال من أكثر الدول أمانًا للسياحة خلال الجائحة، مشيرًا إلى أن ميزانية الصحة كانت مفتوحة خلال أزمة كورونا بهدف خدمة الإنسان والحفاظ على صحة وحياة متابعات الخليج 365 والمقيم.
وكان وزير الصحة توفيق الربيعة تلقى اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا وقال في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.
وتابع الربيعة : سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة : الجيش الأبيض ساهم في حماية السعودية من جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.