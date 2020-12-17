شكرا لقرائتكم خبر بشائر انفراج أزمة كورونا تبدأ.. ووزير الصحة يفتح جرعة الأمل الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا مع إطلاق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد 19) بالرياض.

وبدأت حملة التطعيم أمس بأخذ وزير الصحة اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.

.. وأول مواطن يتلقى اللقاح (مكة)

وقال الربيعة لدى إطلاقه حملة البدء في تمكين المواطنين والمقيمين من أخذ اللقاح «اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا، وبهذه المناسبة أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021م تحت عنوان (صحة وطن)، كما أتقدم لولي العهد بالشكر والامتنان والتقدير على حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه الأزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضا على توفير اللقاحات بعدالة للجميع، ومتابعته الدورية للموضوع حتى مساء البارحة».

وأوضح وزير الصحة أنه كان يتابع بقلق شديد خلال الأشهر التسعة الماضية أعداد الإصابات بالفيروس، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح. وأضاف «اليوم أخذت اللقاح ولله الحمد؛ في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات»، لافتا إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ووجه الشكر لجميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء على جهودهم في العمل لحماية سلامة صحة الجميع، وضمان مأمونية اللقاح وفعاليته.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت سابقا عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي»، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، ابتداء من الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك من خلال الرابط المخصص.

وأوضحت الوزارة أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وزير الصحة يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

قال الربيعة في تغريدة «سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين.. أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولا. اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ونحن متفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة»

الفئات المستهدفة في المراحل الثلاث

الأولى:

المواطنون والمقيمون فوق 65 عاما

أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40

من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة

الثانية:

المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما

بقية الممارسين الصحيين

من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40

من لديهم مرض مزمن

الثالثة: