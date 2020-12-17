شكرا لقرائتكم خبر 181 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 173 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 173 حالة، و11 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 360.516 حالة، من بينها 3060 حالة نشطة، منها 453 حالة حرجة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونها أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 360,516

المتعافون 315,365

النشطة 360

الوفيات6091

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.