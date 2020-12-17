دعوة طلاب عسير للتسجيل في برامج «موهبة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة عسير أمس أولياء الأمور ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى سرعة حث الطلاب على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة، الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى الكشف عن الموهوبين والتعرف عليهم، وتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب التصنيف للدرجات المعلنة.

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