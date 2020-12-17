28 ألف زيارة منزلية للمرضى في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت صحة الطائف 28339 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام الحالي 2020م، حيث استفاد منها 2325 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج. وأشارت صحة الطائف إلى تنفيذ 124728 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم عن طريق البريد السعودي وفرق الصحة التطوعية، وذلك خلال نفس الفترة. يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهاليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة. يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهاليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

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