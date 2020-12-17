ضبط شاب أطلق النار من رشاش في مكة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين في عقدهما الثالث من العمر، أطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، ووثق الآخر ذلك ونشره.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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