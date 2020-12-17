تزويد أنفاق مكة بـ18 كاميرا للإنذار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زودت أمانة العاصمة المقدسة شبكة الأنفاق في مكة المكرمة، التي تشكل عصبا رئيسا في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة، بـ18 كاميرا، وتمديد كابلات الشبكة والطاقة بطول 5600م في أنفاق الفيصلية، إضافة إلى تشغيل وصيانة 15 علبة للإنذار ومكافحة الحريق، وتشغيل وصيانة وحدات توليد الطاقة الاحتياطية. كما نفذت الإدارة العامة للجسور والأنفاق أعمال النظافة الدورية لحوائط ومعابر المشاة في الشوارع والميادين العامة بمكة المكرمة وتفقد جاهزيتها بشكل مستمر. وتشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص مكون من مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين، وكانت الأمانة أبرمت الكثير من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام. وتشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص مكون من مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين، وكانت الأمانة أبرمت الكثير من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.

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