توقيف أربعيني فتح النار على «ساهر» بالقنفذة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت من القبض على مواطن إثر تورطه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي»ساهر» في أحد الطرق بالمحافظة. وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن في عقده الرابع أطلق النار على جهاز للرصد الآلي في أحد الطرق بمحافظة القنفذة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت من القبض على مواطن إثر تورطه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي»ساهر» في أحد الطرق بالمحافظة. وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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