شكرا لقرائتكم خبر تمديد صلاحية الوكالة الالكترونية لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الالكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.وأوضحت أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات، مرتفعة ومنخفضة المخاطر، مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الالكترونية من خلال بوابة ناجز، للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق عبر كتابات العدل أو الموثقين.
خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز:
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد
- الذهاب للوكالات والإقرارات
- اختيار إصدار وكالة الكترونيا
- اختيار نوع الوكالة
- إضافة وكيل
- اختيار بنود الوكالة
- تحديد تاريخ الانتهاء ويكون بحد أقصى لمدة عام
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