الجبير يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية أنجولا

حول العلاقات الثنائية..

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية أنجولا تيتي أنتونيو وذلك بمقر وزارة الخارجية بجمهورية أنجولا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: «الشورى» يطالب «الخارجية» بإصدار رقم سداد دولي موحد بالخارج لجميع التأشيرات السعودية: نرحب بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية

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