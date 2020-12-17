وزير الاتصالات: الحزم التحفيزية أهَّلت البنية التحتية الرقمية لمواجهة جميع التحديات

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة: «إن الأزمات تتجلَّى خلالها الريادة والقيادة، وقد لمسنا من رياديّ ورياديات الوطن، كل التفاني والإبداع وسط جائحة كورونا؛ ففي مستقبل المملكة 3 ركائز أساسية تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وفتح آفاقٍ وأسواقٍ جديدةٍ».

وأضاف الوزير، خلال جلسة «الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية» ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021؛ أن نهج المملكة واضحٌ دائمًا في مواجهة التحديات والأزمات على مدى العصور، مبينًا أن عام 2020 أثبت هذا النهج بوضع الإنسان أولًا والوطن فوق كل شيء من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي.

وتناول «السواحة» الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بـ9 مليارات ريالٍ، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريالٍ أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينةً اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020، مستشهدًا ببعض الأرقام والحقائق حول ذلك؛ ففي عام 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولةٍ فيما يتعلق بسرعة وجودة الإنترنت، واليوم المملكة من أفضل 10 دولٍ عالميًّا في جودة سرعات الإنترنت في الجيل الخامس؛ إذ أشاد تقرير أوبن سيجنال بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.

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