الإطاحة بـ6 بنجلاديشيين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة..

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 بنجلاديشيين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابٍ بنكي لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن مكّنهم من ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متّخِذين من متجر للقرطاسية جنوب مدينة الرياض مقرًا لجمع الأموال من بني جلدتهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (44.845) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: الإطاحة بمواطنين أطلق أحدهما النار ووثق الثاني الواقعة ونشرها على مواقع التواصل بمكة

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