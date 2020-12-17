انتقادات تطال زوجة جو بايدن ووصفها بالأمية بعد تسريب أطروحة الدكتوراه

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال مضيف قناة فوكس نيوز، تاكر كارلسون، إن جيل بايدن، زوجة جو بايدن، أمية وأفقها محدود بسبب الأخطاء الواردة في أطروحة رسالة الدكتوراه الخاصة بها في التربية من جامعة ديلاوير.

وجاءت تعليقات كارلسون كجزء من جدل محتدم أشعلته مقالة افتتاحية في وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الأسبوع تنتقد السيدة الأولى القادمة لجهلها.

وكتب مقال الرأي، الكاتب جوزيف إبستين، الذي خاطب جيل بأنها طفلة صغيرة، أن استخدام جيل للقب دكتورة، هو نوع من الاحتيال، متابعًا أنه اطلع على الورقة الأكاديمية المكونة من 130 صفحة والتي كتبها جيل بايدن في عام 2006، وقال: إنها أمية، هناك أخطاء مطبعية لها في كل مكان، إنها لا تستطيع الكتابة، ولا يمكنها التفكير بوضوح أيضًا.

وأضاف: أنها في الأساس محض هراء، والأمر برمته محرج للغاية، ليس فقط لجيل بايدن بل أيضًا للكلية التي منحتها هذه الدرجة التعليمية، في الواقع إنه أمر محرج لنظام التعليم العالي بأكمله وللأمة الأمريكية.

وتابع: أطروحة الدكتوراه لجيل بايدن هي عار وطني.

وعندما اُتهم إبستين بالتحيز الجنسي ضد النساء وأنه لم يكن ليقول ذلك على رجل قال: دعوني أثبت لكم خطأ هذه النظرية وأقول لكم إن السيدة جيل بايدن، أذكى بكثير من الرجل الذي تزوجته، جو بايدن، والذي سيصبح رئيسًا لأمريكا.

وكان قد لاحظ العديد من مستخدمي تويتر بعض الأخطاء في أطروحة جيل، بما في ذلك الحسابات الرياضية الخاطئة وضعف القواعد النحوية وبنية الجمل.

ومن ضمن الأخطاء التي وردت في أطروحة جيل بايدن : ثلاثة أرباع الفصل (75%) سيكونون قوقازيين؛ ربع الفصل (25%) سيكونون أمريكيين من أصل إفريقي، ومقعد واحد سيتسع لطالب لاتيني؛ أما المقاعد المتبقية فستكون لطلاب من أصل آسيوي أو أجانب غير مقيمين.

ويظهر الخطأ في أن جمع الكسور ثلاثة أرباع زائد ربع يساوي 100% لذلك لن يكون هناك مقاعد متبقية.



