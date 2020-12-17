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فيديو.. ضبط 5 مصانع للخمور مكتملة التجهيزات في الجوف

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2020-12-17

فيديو.. ضبط 5 مصانع للخمور مكتملة التجهيزات في الجوف

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهة المختصة في شرطة منطقة الجوف من ضبط 5 مصانع للخمور مكتملة التجهيزات في عدد من مدن المنطقة يديرها مواطنان و14 وافدًا من جنسيات مختلفة.

وتوزعت المصانع بواقع 2 في مدينة سكاكا، و2 في طبرجل، وواحد في القريات، وتم إيقاف جميع المتهمين وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.


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