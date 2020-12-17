عبَّروا عن مشاعرهم تجاه مضاد الفيروس
تلقي أفراد من مختلف أطياف المجتمع السعودي، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح كورونا، كان من بينهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إضافة إلى أفراد من كبار السن والمقيمين وغيرهم.
وشير التواصل الحكومي- عبر تويتر- فيديو يبين تفاعل المواطنين مع لقاح كورونا؛ حيث قالت حسناء أبو بكر، إنها سعيدة جدا لكونها هي التي أعطت التطعيم لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وقال محمد العمرو، إنه فَرِح جدا عندما تم الاتصال به أمس لتحديد موعد أخذ اللقاح مضيفا أنه كان ينتظره من شهور.
وقالت مفيدة، إنها تفاجأت أمس؛ حيث اتصلوا بها في الحادية عشرة مساء لتحديد موعد اللقاح، وقال محمد العودة، إنه من البوابة الخارجية لمركز التطعيم وحتى أخذه جرعة اللقاح كان شيئا مشرفا في التنظيم والإدارة.
وزير وكبار سن ومقيمة، في مقدمة الذين تلقوا لقاح #كورونا صباح هذا اليوم. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/TKq01tkqOt
وزير وكبار سن ومقيمة، في مقدمة الذين تلقوا لقاح #كورونا صباح هذا اليوم. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/TKq01tkqOt— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 17, 2020
اقرأ أيضا:
مدير تطوير اللقاحات بـ«كيمارك» يكشف ملابسات لقاح كورونا بالسعودية
وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزير ومواطنون ومقيمون يتلقون لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.