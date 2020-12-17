بالفيديو.. وزير ومواطنون ومقيمون يتلقون لقاح كورونا

تلقي أفراد من مختلف أطياف المجتمع السعودي، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح كورونا، كان من بينهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إضافة إلى أفراد من كبار السن والمقيمين وغيرهم.

وشير التواصل الحكومي- عبر تويتر- فيديو يبين تفاعل المواطنين مع لقاح كورونا؛ حيث قالت حسناء أبو بكر، إنها سعيدة جدا لكونها هي التي أعطت التطعيم لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقال محمد العمرو، إنه فَرِح جدا عندما تم الاتصال به أمس لتحديد موعد أخذ اللقاح مضيفا أنه كان ينتظره من شهور.

وقالت مفيدة، إنها تفاجأت أمس؛ حيث اتصلوا بها في الحادية عشرة مساء لتحديد موعد اللقاح، وقال محمد العودة، إنه من البوابة الخارجية لمركز التطعيم وحتى أخذه جرعة اللقاح كان شيئا مشرفا في التنظيم والإدارة.

وزير وكبار سن ومقيمة، في مقدمة الذين تلقوا لقاح #كورونا صباح هذا اليوم. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/TKq01tkqOt — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 17, 2020

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