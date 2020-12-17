بالأرقام والمناطق.. الصحة تعلن خريطة التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 173 حالة تعافٍ جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 27 حالة، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 13 حالة، وينبع بتسجيل 12 حالة.

وسجلت جدة 11 حالة وسجلت تبوك ومكة المكرمة 8 حالات لكل منهما وسجلت الدمام والظهران 5 حالات لكل منهما وتم تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة في كل من بريدة والهفوف ووادي الدواسر.

وتم تسجيل 3 حالات تعاف جديدة في كل من: حائل وخميس مشيط ونجران والجبيل وضرما وظهران الجنوب، وسجل حالتان في كل من جازان والمجمعة والدلم وطريف وعنيزة والقطيف والقريات والبجادية وعيون الجواء.

فيما سجلت حالة تعاف واحدة في كل من موقق وخليص والطوال وبدر الجنوب وحوطة سدير وسكاكا وعرعر والطائف وأبها والخبر والدوادمي والزلفى وبقيق ومحايل وسبت العلاية ورياض الخبراء ومهد الذهب وحوطة بني تميم وليلى والمزاحمية والقويعية وشقراء والمذنب والعيص ورجال ألمع وأضم.

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