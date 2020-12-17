طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة على مناطق عدة بالمملكة

وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الجمعة، سماءً غائمةً جزئيًّا تتخللها سحبٌ ممطرةٌ على أجزاءٍ من المنطقتين الوسطى والشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، مع تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.
ووفق تقرير المركز، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحيةً جنوبيةً غربيةً إلى جنوبيةٍ على الجزء الجنوبي وشماليةً إلى شماليةٍ غربيةٍ على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترٍ إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحيةً غربيةً إلى شماليةٍ غربيةٍ بسرعة 16–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترٍ إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غدٍ الجمعة بمعظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية.
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