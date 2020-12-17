إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. الرياض والمنطقة الشرقية وعسير في الصدارة

خلال الـ24 ساعةً الماضية
تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعةً الماضية، مسجلةً 45 إصابةً جديدةً، تلتها المنطقة الشرقية بـ37 حالةً، ثم منطقة عسير 10 حالاتٍ، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة التالية بـ9 حالاتٍ، ثمَّ الجوف 6 إصاباتٍ جديدةٍ، وتبوك 5، ونجران 4 إصاباتٍ جديدةٍ، ثم منطقة حائل 3 حالاتٍ، ونجران بحالتَيْن.
وأخيرًا سجَّلت منطقة الحدود الشمالية حالة إصابةٍ واحدةً.
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