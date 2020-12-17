ضبط مطلق النار ومصور المقطع في مكة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما ، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر )، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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