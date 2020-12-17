شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى 181 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (181) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360516) حالة، من بينها (3060) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (453) حالة حرجة، كما تم تسجيل (173) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (351365) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6091)حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أجري (39441) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.