“حساب المواطن” فتح باب الاعتراضات على الدفعة 37 وطريقة التقديم

“حساب المواطن” هو برنامج حكومي خدمي سعودي يهدف إلى تخفيف الأعباء الحياتية والمعيشية عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر منذ عام 2017، يعلن اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 37 والخاصة بشهر ديسمبر.

طريقة التقديم على اعتراضات حساب المواطن:

يتم التقديم على طلب المعارضة أون لاين من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

،وفي نفس الإطار يجدر بنا ذكر أن البرنامج قد أودع الأسبوع الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي لدعم المستفيدين المستوفي طلباتهم لكل الشروط خلال شهر ديسمبر والمكتملة، حيث بلغ عدد المستفيدين المطابقين لمعايير الاستحقاق في الدفعة (37)، 10.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ مجموع تعويضات الدفعة (36) عن الأثر الرجعي المدفوعة 18 مليون ريال سعودي تقريباً، ليصبح مجموع المبالغ المنفقة من خلال برنامج “حساب المواطن”للمستفيدين من منذ بدايته في 2017 أكثر من 86 مليار ريال سعودي منها 638 مليـون ريال تعويضات عن الدفعـات السابقة.

كما ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني:

أن “79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين”.

وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر بلغت نسبة 7% في حين بلغت نسبة الإناث غير التابعات إلى 42% وشكل الذكـور غير التابعين أيضا 58% موضحاً أن 88% من إجمالي عدد الإناث والذكور المستقلين قد تسلموا الاستحقاق الكامل لهم فيما تحصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.