شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أطنان من الحطب المحلي في العرضيات وأضم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت فرق الرقابة البيئية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، 4 أطنان من الحطب المحلي في أحد المواقع بوادي قنونا بالعرضية الشمالية، وضبط 3 أطنان من الحطب المحلي بمركز حقال التابع لمحافظة أضم، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر، داعيًا المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.