شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعيد 60 مليون ريال للدارسين والدارسات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعادت جامعة الباحة منذ مطلع الأسبوع الحالي 60 مليون ريال لأكثر من ألف دارس ودارسة، ممن التحقوا ببرامج دراسات عليا، وبرامج الدبلومات المتخصصة. وأكد مصدر أكاديمي لـ«الخليج 365» أن جهود رئيس الجامعة الحالي الدكتور عبدالله الحسين أسفرت عن إرجاع المبالغ لجميع الدارسين على حسابهم، خصوصاً أنه صدر لعدد من الطلاب أحكام قضائية، من المحكمة الإدارية، تقضي بحقهم في استعادة مبالغهم وإتمام الدراسة مجاناً، إلا أن تبرير مسؤولين سابقين بأن البرامج غير مدعومة، تسبب في تأخير إعادة المبالغ المليونية إلى الطلاب والطالبات لمدة ثلاثة أعوام. يذكر أن جامعة الباحة كانت تتقاضى من كل طالبة وطالبة من 60 ألف ريال إلى 72 ألف ريال مقابل أربعة فصول دراسية.



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