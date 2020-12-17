«الحصيني» يتوقَّع طقس إجازة نهاية الأسبوع بمناطق السعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس حتى السبت).

وقال الحصيني- عبر تويتر- إن الأجواء الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية، ستكون باردة ليلًا نسبيًا وتزداد البرودة في ساعات الفجر في الأماكن المكشوفة.

وتابع الحصيني قائلًا: تحتاجون إلى ملابس شتوية ثقيلة ليلًا في المناطق السالفة الذكر, ومتوقع أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا، وباردة في حالة هطول الأمطار.

وأضاف الحصيني، أما الشرقية والمدينة المنورة فتميلان للبرودة ليلًا إلى باردة في الأماكن المكشوفة، قائلا «تحتاجون شتوي متوسط»، أما في النهار فالأجواء تميل للاعتدال.

وأوضح أن مكة المكرمة وجازان ستكونان معتدلتين ليلًا وتميلان للحرارة نهارًا.

وأشار الحصيني إلى أن الرياح ستكون غدا الجمعة، هادئة على معظم المناطق، بينما ستكون يوم السبت متوسطة السرعة على مناطق تبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة ووسط الشرقية وغرب الرياض وجنوب غربها، موضحًا أنه لا تمنع من التنزه في البر أو الاستراحات أو السفر.

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