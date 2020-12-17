«الأرصاد»: حالة مطرية جديدة على 8 مناطق.. وتحدِّد موعدها

بحسب توقعات المركز الوطني

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية جديدة، تبدأ من بعد منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح المركز- عبر حسابه على تويتر- أن الحالة المطرية المتوقعة ستؤثر على مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل السواحل). وأضاف المركز أن الحالة المطرية ستؤثر أيضا على أجزاء من مناطق: حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية. اقرأ أيضا: تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

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