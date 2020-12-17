«كيمارك» يفسِّر سبب اختصار مدة اعتماد لقاح كورونا

أوضح مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، سبب اختصار المدة الزمنية لاعتماد لقاح كورونا إلى سنة واحدة بدلا من 15 سنة.

وذكر مركز كيمارك (عبر موقع تويتر)، أن اختصار مدة لقاح كورونا جاء نتيجة لامتداد الأبحاث المتعلقة بفيروسات كورونا السابقة مثل كورونا ميرس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأشار المركز إلى أن المدة المعتادة لاعتماد أي لقاح جديد هي أكثر من ١٥ سنة، موضحًا أنه تم العمل على اختصار هذا الوقت للقاحات كوفيد-١٩ إلى سنة تقريبا.

وكان مركز كيمارك أعلن، في وقت سابق، أنه شارك عدة مراكز سعودية في دراسة عالمية شملت أكثر من ألف مريض كورونا، وأظهر التحليل الجيني وجود بعض المتغيرات الوراثية في المرضى شديدي الإصابة قد تؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية للجسم ضد الفيروس.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يسجل شعوره بعد تطعيمه بلقاح كورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم