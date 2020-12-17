مكتب التحقيقات في الحوادث البحرية.. «النقل» توضح الاختصاصات

أوضحت الهيئة العامة للنقل، مهام وأدوار واختصاصات مكتب التحقيقات في الحوادث البحرية بموانئ السعودية ومياهها الإقليمية.

وكتبت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»: «تعرَّف على أدوار مكتب التحقيقات في الحوادث البحرية على نطاق موانئ المملكة ومياهها الإقليمية، ومهام فريقه المتخصص من محققي حوادث النقل البحري، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة في البيئة البحرية».

التحقيقات في الحوادث البحرية

وبيَّنت هيئة النقل، أن أدوار ومهام فريق محققي مكتب التحقيقات المتخصص بالحوادث البحرية، تتمثل في التالي:

– تتولى الهيئة العامة للنقل، ممثلة في مكتب التحقيق في الحوادث البحرية، مهمة التدقيق في حوادث النقل البحري. ويعمل في هذا المكتب فريق من المحققين المؤهلين والمدربين.

– يتولى المكتب جمع وتحليل المعلومات في الحوادث البحرية واستخلاص النتائج، بما في ذلك تحديد ظروف الحادثة، وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة، ووضع توصيات السلامة حسب الاقتضاء، وفقًا لمتطلبات حماية البيئة البحرية، ولتفادي وقوع الحوادث المشابهة مستقبلًا.

– يجرى التحقيق في الحوادث البحرية وفقًا للمدونة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO، بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح SOLAS؛ لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، عبر تحديد ظروف الحادثة وبيان الأسباب والعوامل المساهمة فيها.

– توضع التوصيات اللازمة لحماية صناعة النقل البحري والبيئة البحرية لمنع الحوادث البحرية المشابهة أو الحد من حدوثها في موانئ المملكة وبحرها الإقليمي، وعلى السفن التي ترفع العلم السعودي.

– لضمان استقلالية فريق التحقيق، ترفع تقارير الحوادث البحرية وتوصياتها مباشرةً إلى رئيس الهيئة العامة للنقل؛ للموافقة على القرار مع مراعاة تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة مع إشعار الـIMO بنتائج التحقيق وفقًا للمتطلبات الدولية.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أنه امتثالًا للمعايير الدولية، قامت الهيئة العامة للنقل بإصدار لائحة التحقيق في الحوادث البحرية وتشكيل لجنة التحقيق واللجنة المساندة، وإصدار واعتماد منهجية قانونية واضحة للتحقيق في الحوادث البحرية.

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