«عقارات الدولة»: 3 أيام على بدء استقبال طلبات التملك والتعديل

عبر منصة «إحكام»
جددت عقارات الدولة، تذكيرها بأنه متبقٍّ ثلاثة أيام على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر منصة «إحكام».
وذكرت المنصة (عبر حسابها على موقع تويتر)، أنه سيتم استقبال الطلبات بدءًا من يوم الأحد القادم 5/5/1442هـ.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة دشنت، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.
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