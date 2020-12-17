السعودية اليوم/ أمانة الجوف تكثف حملات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري



سكاكا 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها حملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية، ورفعت الفرق المختصة خلال أسبوعين 10 آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء وأراضي الفضاء، كما تمت إزالة 79 لوحة إعلانية و54 ملصقا مشوها للمظهر العام، ورفع 16 سيارة تالفة.

وتشمل أعمال تحسين المشهد الحضري إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض، كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

وحذرت الأمانة من رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

//انتهى//

15:52ت م

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