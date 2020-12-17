السعودية اليوم / "القيادة التربوية للعمل التطوعي في التعليم العام" .. ورشة بتعليم الشرقية



الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية اليوم، ورشة بعنوان" القيادة التربوية للعمل التطوعي في التعليم العام" ضمن فعاليات مبادرة" ساعة النمو المهني".

وأكد مدير تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أهمية ترجمة تطلعات وزارة التعليم من قبل قيادات تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات، وتطوير وتجويد خارطة منظومتها التعليمية والإدارية، وتحقيق أهداف البرنامج.

وتضمنت محاور الورشة موضوعات إعطاء تصور عام حول دور القيادات التربوية في تفعيل العمل التطوعي في الميدان التربوي وفق الأنظمة والتشريعات والمنهجيات الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية، والقطاع التربوي ودوره في تحقيق مستهدفات العمل التطوعي في رؤية المملكة 2030، ومدخل إلى معايير وممارسات التطوع عالميا، ومقدمة في برنامج رشيد ومعايير أخصائي التطوعي في المدارس، إضافة إلى أبرز الممارسات العالمية في العمل التطوعي في الميدان التربوي.

// انتهى//

15:52ت م

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