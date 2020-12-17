السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ أكثر من ١١٠ آلاف معاملة خلال الشهرين الماضيين



الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الشهرين الماضيين، أكثر من ١١٠ آلاف معاملة فرز أرض إلكترونياً ، من خلال التطبيقات الالكترونية والخاصة بخدمات نظم المعلومات الجغرافية والمستكشف الجغرافي، وتجربة الأمانة في تحديث وتطوير البيانات المكانية والمعلومات الوصفية لكافة البلديات، والتي تشرف عليها الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالأمانة.

كما أصدرت الأمانة أكثر من ١١١ ترخيصا لمشاريع خدمية إلكترونية فورية (محطات وقود صالات أفراح، استراحات )، وأعتمدت أكثر من ١٧٠ مكتب هندسي إلكترونياً، ونفذت ٥٦٠٠ معاملة كروكي مساحي إلكتروني فوري، وأكثر من ٧٢٠٠ معاملة إلكترونية لتحديث صكوك، وأكثر من ٤٦ خدمة إلكترونية لاعتماد مخططات، فيما بلغ عدد المستخدمين لتطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي بلغ أكثر من ١٠٠ ألف مستخدم، مبينةً أن قاعدة البيانات المكانية في تطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي للأمانة تغطي 17 بلدية بمساحة إجمالية 800 كيلو متر مربع، وجاري حالياً استكمال التغطية لباقي البلديات، حيث يتم دورياً تحديث بيانات المخططات المعتمدة وقطع الأراضي بقاعدة البيانات، حيث بلغ عدد الأراضي 650 ألف قطعة أرض، وبلغ عدد المخططات 3000 مخطط.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع والمشرف العام على التخطيط العمراني بالأمانة المهندس مازن بخرجي، أن التطبيقات الإلكترونية تشتمل على خارطة الأساس والتي يتم من خلالها عمل رفوعات مساحية من واقع الطبيعة بدقة مكانية عالية، وإعادة رسم هندسي للمخططات المعتمدة بالأبعاد والأطوال والمساحات الصحيحة، وتطبيق المخططات المعتمدة على الرفوعات المساحية وتحويلها إلى صيغة نظم معلومات جغرافية بالإحداثيات الصحيحة، مشيراً إلى أن خارطة الأساس تتكون من عدة طبقات رئيسية تمثل أهم العناصر المكانية والوصفية مثل النطاق الإشرافي للمحافظات، النطاق الإشرافي للبلديات، وتقسيمات الأحياء، وحدود المخططات المعتمدة، واستعمالات قطع الأراضي خط منتصف الطريق، وكذلك المرافق والخدمات.

وبين أن الأمانة أطلقت مؤخراً ١٤ خدمة إلكترونية، تهدف الى خدمة المستفيدين بجميع الجهات بالقطاع البلدي للإرتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق استراتيجيات التحول الرقمي وأتمته الإجراءات لتحسين جودة الحياة، والتي تعتبر أذرع تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030 ، من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية وتحقيق رضا المواطنين باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها وتدقيقها وحفظها بعد تحليل البرمجة وجعلها متاحة بكل شفافية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة.

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15:49ت م

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