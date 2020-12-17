

الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل لدراسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة 1440/1441هـ.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع -الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- أبرز ما احتواه تقرير الهيئة من أعمال وإنجازات، والخطط الإستراتيجية والدراسات والبحوث المرتبطة ذات الصلة بالقطاع، لكون الهيئة الجهة الوطنية المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية والمسح البحري في إنتاج وتسويق المعلومات والخدمات المساحية (الجيومكانية)، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

كما بحثت اللجنة في اجتماعها ضمن الموضوعات المحالة إليها التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير، حيث درست أهمية التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرامج المرتبطة بالمستفيدين، واستعراض الصعوبات وإيجاد الحلول لها وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من توصيات.

وأبدى أعضاء اللجنة عددًا من الملحوظات تجاه التقرير السنوي للصندوق تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها، ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما ورد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها في إحدى جلساته.

// انتهى //

15:43ت م

0108





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى تدرس تقريري هيئة المساحة وصندوق التنمية العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.