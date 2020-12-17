السعودية اليوم / 25 ألف مستفيد ومستفيدة من عيادات "تطمن" في حفر الباطن



حفر الباطن 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 25.000 مستفيداً ومستفيدةً وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى//

14:52ت م

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حفر الباطن 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 25.000 مستفيداً ومستفيدةً وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى//14:52ت م0102

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