السعودية اليوم / السودان تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية، 183 حالة اصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، الى ارتفاع حالات الاصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22265 والوفيات الى1408، بجانب ارتفاع نسبة التعافي إلى 12873 حالة.

// انتهى //

14:50ت م

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الخرطوم 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية، 183 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و 12 حالة وفاة بجانب 120 حالة تعافي.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، الى ارتفاع حالات الاصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22265 والوفيات الى1408، بجانب ارتفاع نسبة التعافي إلى 12873 حالة.// انتهى //14:50ت م0101

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