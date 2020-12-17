ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 17 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، على الرغم من استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وساهمت عودة المخاوف في عدم فقدان الذهب مكاسب أمس الأربعاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، إلى جانب غلق اقتصادات رئيسية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 224.3 ريال (60 دولارا)، مقابل 223.29 ريال (59.54 دولار)، التعاملات الماضية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة)، إلى 197.1 ريال (52.50 دولار) مقابل 195.38 ريال (52.10 دولار) أمس الأربعاء.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 168.50 ريال (45.1 دولار)، مقابل 167.47 ريال (44.88 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131.15 ريال (34.83 دولار).

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى نحو 6960 ريال (1856 دولارا)، مقابل نحو 6945 ريالا (1852 دولارا)، أمس لترتفع بمقدار 15 ريالا (4 دولارات).

وأعلنت المملكة العربية السعودية، ميزانية عام 2021 بحجم إنفاق المعتمد بلغ 990 مليار ريال، وإيرادات قدرها 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد السوق السعودي انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لـ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى أكثر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار يومياً.

وأرجع رئيس هيئة السوق المالية السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.