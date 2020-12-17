فيديو.. المرور يضبط قائد شاحنة متهور عكس السير بشكل جنوني

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى المرور السعودي القبض على قائد شاحنة متهور قاد شاحنة بطريقة متهورة عكس اتجاه السير في أحد الطرق بالمملكة.

وكان المرور تلقى بلاغًا عبر تويتر من أحد المواطنين وثق فيه المقطع وعلق عليه بالقول: الرجاء اتخاذ الإجراء المناسب بحق سائق هذه الشاحنة الذي كاد -لولا لطف الله- أن يتسبب بحادث مميت بسبب عكسه للسير على طريق رئيسي وبشكل جنوني ولاذ بالفرار من الموقع.

وبعد القبض عليه قال المرور : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.