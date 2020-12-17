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وزير الطاقة: اتفاق أوبك بلس بقيادة السعودية أنقذ سوق النفط
أكد أن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرًا مقصودًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن زيادة المملكة للإنتاج مطلع جائحة كورونا كان أمرًا مقصودًا.
وأضاف أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية، موضحًا أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.
وأشار في ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية، إلى أن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.
وتابع وزير الطاقة: “عادت لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط”، موضحًا أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها.
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