AMC سينما تفتتح أول قاعة بتقنية الليزر في الرياض

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة AMC سينما اليوم، أول مشغّل عالمي للسينما في المملكة، عن افتتاحها قاعة IMAX® بتقنية الليزر في سينما AMC الخير 9 في الرياض.

وستوفّر هذه التقنية للحضور أمتع تجربة سينمائية على الإطلاق، من خلال شاشات الجيل الجديد التي تجعل من الصورة والتفاصيل أكثر دقة عبر تقنية العرض الليزرية والمزوّدة بأنظمة صوتية مكونة من 12 قناة، حصرياً لقاعة IMAX، ولتكون شركة AMC سينما أول شركة توفّر هذه التقنية المتطورة في مدينة الرياض.

تعد أنظمة عرض IMAX العاملة بتقنية الليزر من أكثر التجارب السينمائية تطوراً في العالم والتي توفرها الشركة، إذ تم تصميم كل عنصر في هذه التقنية لتمنح المشاهد صور فائقة الوضوح ونابضة بالحياة، تترافق مع أداء صوتي مذهل ولا مثيل له.

كما يتميز نظام IMAX بتقنية عرض 4K الليزرية ومحرك بصري مع مجموعة عدسات مصنعة خصيصاً لهذه التقنية، لتوفير مشاهدة أكثر إشراقاً وتباين أعمق لتكوين أجواء نابضة بالألوان عند خفض الأنوار وبدء عرض الفيلم.

كذلك يتمتع نظام عرض IMAX بتقنية الليزر بنظام صوتي متقن مكوّن 12 قناة مع سمّعات جانبية موجّهة بدقة متناهية لتوفير تغطية سمعية ديناميكية تضمن للمشاهد متعة الاستماع والانغماس في المحتوى المعروض لأقصى درجة.

وسيكون بمقدور ضيوف سينما AMC الخير 9 من الحصول على تجربة رائعة من نظام عرض IMAX بتقنية الليزر وأيضاً الحصول على راحة المشاهدة من خلال مقاعد الاسترخاء التي توفرها القاعة، إضافةً إلى ذلك ستتضمن تجربة المشاهدة:

صورة مذهلة

وسيجعل نقاء الصورة والتفاصيل وحجم الشاشة الكبير من تجربة IMAX أكثر من مجرّد مشاهدة فيلم. وتحوّل كل لقطة بالكامل وتعزز من قربها للواقع أكثر من أي تجربة يمر بها المشاهد في السينما.

صوت ينبض بالحياة

تم ضبط نظام الصوت بإتقان بالإضافة إلى تجهيز القاعة بسمّاعات موجهة بدقة متناهية تضمن للمشاهد سماع كل نبرة بكل صفاء لضمان التجربة الأمثل عند المشاهدة.

تجربة سينمائية غامرة

وتم تصميم كل جانب من جوانب السينما بمعايير دقيقة لخلق أجواء سحرية بمجرد أن تنخفض الأنوار. يتم التحكم في نظام عرض IMAX عن بُعد لإجراء تعديلات حيّة والتي تجعل من قاعة IMAX تجربة جديرة بالحضور.

الجدير بالذكر أن قاعة IMAX® بتقنية الليزر في سينما AMC الخير 9 ستقوم بعرض فيلم WONDER WOMEN 1984 كأول تجربة لهذه القاعة، كما سيتضمن الفيلم مشاهد تم تصويرها بكاميرات IMAX لتمكين عرض لقطات الفيلم بأقصى الإمكانات وتوفيرها حصرياً في قاعات IMAX من أجل توفير متعة مشاهدة الصورة أكبر بـ 26% لرواد السينما.

يذكر أن AMC سينما تخطط أيضاً لافتتاح قاعة IMAX بتقنية الليزر في سينما AMC حفر الباطن 8 في الفترة القادمة، على يصل عدد المواقع المخطط افتتاحها وتزويدها بقاعات IMAX بتقنية الليزر إلى 11 موقعاً بحلول 2022.



