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تكريم المراعي في ختام رالي باها – حائل الدولي 2020
ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
في ختام منافسات رالي حائل الدولي، كرم أمس الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، شركة المراعي لرعايتها للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة السياحة.
وتأتي مشاركة المراعي في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير لأكثر من 10 أعوام على التوالي بجانب مشاركة عددٍ من الجهات الرسمية المحلية كالهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والجهات الحكومية الداعمة بمنطقة حائل لما تحظى به هذه البطولة من اهتمامٍ دولي، خاصةً بعد دخول الرالي ضمن راليات باها الصحراوية الدولية.
قال عبد الله ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إنّ رعايتنا السنوية لرالي حائل منذ انطلاقته في عام 2007 تؤكد إيمان المراعي بأهمية الرياضة في التأسيس لحياة صحية في مجتمعنا، فنحن حريصون في المراعي على أن تدعم رسائلنا ومنتجاتنا نظام حياة صحي في كل يوم، ولا شك أن الرياضة ركن أساسي في تحقيق هذه المعادلة”.
وترعى المراعي العديد من النشاطات الرياضية مثل بطولة الفروسية وبطولة المراعي للجولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للاسكواش والتايكوندو وكرة الريشة.
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