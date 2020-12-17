شكرا لقرائتكم خبر عن «درونز» لمواجهة غزو الجراد الصحراوي بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، المرحلة الأولى لمشروع الطائرات بدون طيار لأعمال استكشاف الجراد الصحراوي.

وأوضح مدير مشروع التقنيات الحديثة المهندس فهد الحامد، أن هذه الطائرات تأتي ضمن المرحلة الأولى، حيث وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة طائرتين درونز الأولى ثابتة الجناح، والأخرى عمودية، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الثانية سيتم توفير طائرتين درونز بنهاية يناير 2021، للقيام بعمل المسح والاستكشاف تدعم المرحلة الأولى وتغطي جميع المناطق.

يذكر أن المملكة تعد ضمن أوائل الدول التي أدخلت التقنيات الحديثة في أعمال استكشاف ومكافحة الجراد، حيث تسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف المسح والاستكشاف، كما توفر الكثير من الجهد والمخاطر المتعلقة بأعمال الفرق الميدانية في مكافحة آفة الجراد، وتوفير قاعدة بيانات يمكن تحديثها باستمرار عبر برامج عالية الأداء في تحليل ومعالجة البيانات.