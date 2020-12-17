شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة»: 3 أيام متبقية على استقبال طلبات التملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، أنه تبقت ثلاثة أيام أيام فقط على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات للمواطنين عبر ⁧‫ منصة «إحكام»،⁩ التي سيتم إطلاقها مع بدء التقديم يوم (الأحد) القادم.

وبينت الأمانة أن اللجان ستبدأ باستقبال الطلبات من يوم (الأحد) القادم ولمدة عام كامل، عبر نظام إلكتروني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وإرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات التملك.