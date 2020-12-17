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بالفيديو.. تعليق من أول مواطنة تحصل على تطعيم كورونا

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«شعوري زين.. الحمد الله»

وجهت أول مواطنة تلقت لقاح بالمملكة، الشكر للحكومة لإتاحتها التطعيم، وذلك تزامنًا مع انطلاق حملة التطعيم بالمملكة. 

وذكرت المواطنة- وفقًا للعربية- أنها اليوم أسعد إنسانة لأخذها تطعيم فيروس كورونا، قائلة «شعوري زين.. الحمد الله».

وبدأت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل من أخذ جرعة اللقاح.

وقال وزير الصحة، إن التطعيم سيكون اختياريا وليس إجباريا، وانه سيتم توفيره لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأكد الدكتور الربيعة أن لقاح كورونا آمن تماما، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير ، يتابع بدقة حملة التطعيم.     

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