بالفيديو.. تعليق من أول مواطنة تحصل على تطعيم كورونا

وجهت أول مواطنة تلقت لقاح كورونا بالمملكة، الشكر للحكومة لإتاحتها التطعيم، وذلك تزامنًا مع انطلاق حملة التطعيم بالمملكة.

وذكرت المواطنة- وفقًا للعربية- أنها اليوم أسعد إنسانة لأخذها تطعيم فيروس كورونا، قائلة «شعوري زين.. الحمد الله».

وبدأت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل من أخذ جرعة اللقاح.

وقال وزير الصحة، إن التطعيم سيكون اختياريا وليس إجباريا، وانه سيتم توفيره لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأكد الدكتور الربيعة أن لقاح كورونا آمن تماما، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتابع بدقة حملة التطعيم.

ماذا قالت أول مواطنة سعودية أخذت لقاح فايزر ضد #كورونا؟



عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/Ta8EZaOEE2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 17, 2020

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