بالصور.. أول 4 حاصلين على تطعيم كورونا بالسعودية

بدأت المملكة اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في مقدمة من أخذوا اللقاح؛ لكن من هم أول أربعة أخذوا لقاح كورونا بالمملكة؟

وفقًا لحسابات وزارة الصحة ومواقع إخبارية، فإن أول من تلقى جرعة لقاح كورونا هو مواطن سعودي، ثم تلته مواطنة سعودية، أما ثالث من أخذ اللقاح فهو مقيم من الجنسية الفلسطينية.

بينما كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة هو رابع من أخذ جرعة لقاح كورونا بالمملكة، في اليوم الأول لبدء حملة التطعيم.

وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

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