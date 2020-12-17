تحديث أيفون الجديد يحمي المستخدمين من الإعلانات وفيسبوك غاضب 

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انتقدت فيسبوك التغييرات المقبلة على أيفون حيث يقول عملاق الوسائط الاجتماعية إن شركة آبل ستدمر الشركات الصغيرة التي تعتمد على الإعلانات المستهدفة واتهمتها بالسلوك المناهض للمنافسة.

تحديث أيفون الجديد

وأصدرت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم هجومًا كبيرًا على آبل في أكبر الجرائد والمواقع الإلكترونية الأمريكية، حيث يتمثل جوهر المشكلة في التغييرات التي طرأت على نظام التشغيل iOS 14.4 في طلب الإذن من المستخدمين لمنح الموافقة للتطبيقات لتتبعهم لأغراض إعلانية.

وهذه الطريقة، تتبع المستخدمين عبر التطبيقات، هي الآلية التي يعتمد عليها فيسبوك لنشر إعلاناته، وإذا أكملت آبل خططها، فإن ذلك سينعكس بالسلب على إيرادات منصة التواصل الاجتماعي.

واتهم فيسبوك شركة آبل بالانخراط في ممارسات مناهضة للمنافسة مع هذه التغييرات حيث يقول إنها ستؤذي الأعمال الصغيرة التي تعتمد على الإعلانات الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حين أن هذه التغييرات قد تؤذي فيسبوك والشركات الصغيرة الأخرى من خلال منعهم من جمع بيانات المستخدمين لاستهدافهم بإعلانات مخصصة، إلا أنها بلا شك تصب في مصلحة متجر آبل Apple Store.

وجادل فيسبوك في حملته الإعلانية بأن التغييرات ستكون مدمرة للشركات الصغيرة.

ورفضت شركة آبل التعليق على هجوم فيسبوك.

وستطلب التغييرات التي تم إجراؤها على ميزة خصوصية أيفون الحصول على إذن المستخدمين قبل السماح للشركات والتطبيقات بتتبع نشاطهم عبر الإنترنت، وسيتمكن المستخدمون من الرفض أو القبول بنقرة زر واحدة، ومن المتوقع أن معظم المستخدمين سيرفضون الموافقة.

