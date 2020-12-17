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إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن قصر الإليزيه إصابة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الإليزيه أن ماكرون سيعزل نفسه 7 أيام بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
وسجلت وزارة الصحية الفرنسية يوم أمس الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة أمس الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.
وهذا أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني، ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجول محل عزل عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر كانون الأول.
وسجلت الوزارة كذلك 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضًا من 307 أمس.
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