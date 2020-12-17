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متى يتوقف تفشي كورونا وتتحقق مناعة القطيع؟
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشف كبير الخبراء الأميركيين للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، عن النسبة الواجب تطعيمها من باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتحقيق مناعة القطيع في بلد ما وضمان توقف تفشي الوباء.
وفي تصريحات صحفية، قال فاوتشي، إنه على الرغم من أن البلاد ستبدأ في الشعور بآثار اللقاح بعدما يتم تحصين حوالي 50 في المئة من المواطنين، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التطعيم للسيطرة على الفيروس القاتل.
وأضاف فاوتشي في حديث لموقع “فوكس”: “إذا كنا نريد الوصول إلى مناعة قطيع حقيقية (في الولايات المتحدة)، حيث نحصل على غطاء حماية في جميع أنحاء البلاد، فعلينا تلقيح ما بين 75 إلى 85 في المئة من سكان البلاد”، حسبما نقلت سكاي نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وتأتي تصريحات فاوتشي قبل يوم من اجتماع الجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية للتوصية إذا ما كانت ستوافق على استخدام لقاح “موديرنا”.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت حملة تحصين ضد كوفيد-19 هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرعاية الصحية، الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالي 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنين، وعددهم حوالي 3 ملايين شخص.
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