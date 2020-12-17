لماذا لم يتم تطعيم بايدن أو ترامب حتى الآن بـ لقاح كورونا ؟

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لم يحصل الرئيس دونالد ترامب ولا الرئيس المنتخب جو بايدن على لقاح كورونا بعد، الأمر الذي بدأ في لفت انتباه الجميع حول العالم خاصة بعد مرور عدة أيام منذ إعطاء اللقاحات الأولى في الولايات المتحدة.

وأجابت شبكة CNN قائلة إنه بينما تجاوز الرئيسان سن السبعين إلا أنهما لا يقعان ضمن المجموعات التي أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأولوية تناولهم اللقاح، وهم: العاملون في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعيشون في مرافق الرعاية.

البعض يجادل أن رئيس الولايات المتحدة له وضع خاص، وتناوله لقاح كورونا يزرع الثقة في الجميع بأنه آمن، لكن من جهة أخرى، فإن الوضع بأكمله جديد على البشرية، فلأول مرة يتعاون الوسط العلمي حول العالم لإنتاج لقاح بهذه السرعة، لذلك هناك بعض الخوف على صحة الرئيس الأمريكي من الأعراض المحتملة للمصل.

ومع ذلك، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير متخصصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في برنامج صباح الخير يا أمريكا، أن الرجلين يجب أن يحصلا على اللقاح في أسرع وقت ممكن لحمايتهما.

وقالت مصادر لشبكة CNN الأمريكية إن بايدن يعتزم الحصول على لقاح كورونا في مكان عام لبناء الثقة فيه ومن المرجح أن يحدث ذلك الأسبوع المقبل.

أما بالنسبة لترامب، فوضعه معقد؛ لأنه سبق وأن أُصيب بالمرض في أكتوبر الماضي، وفي حين أن تجارب لقاح فايزر أثبتت أنه يجب على أولئك الذين أُصيبوا سابقًا بفيروس كورونا أخذ المصل إلا أنه لم تكن هناك تجارب على هذا الأمر.

وسبق وأن عولج ترامب بجرعات شديدة عندما أصيب بـ كوفيد-19 وليس من الواضح كيف سيؤثر هذا العلاج على لقاح كورونا، مما يشير إلى أنه يجب تأجيل تطعيمه لمدة 90 يوماً على الأقل، أي أنه ربما سيتعين عليه الانتظار حتى يناير لأخذ اللقاح.

ومن المتوقع أن يحصل نائب الرئيس مايك بنس على اللقاح قريبًا، وقد أخذه بالفعل عدد من مسؤولي البنتاغون يوم الاثنين.

