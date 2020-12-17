السعودية: بدء حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، لمجموعة من القطاعات المختلفة وبشكل مجاني للمواطنين.

وانطلقت حملة التطعيم منال عاصمة الرياض بتطعيم وزير الصحة في مستشفى ميداني تمّ تخصيصه لهذا الغرض.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، فإنه تم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، وفي طليعتها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بالإضافة إلى من يعاني أمراضا مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 والمجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقما وموعدا.

وقال قال وزير الصحة توفيق الربيعة، عقب حصوه على اللقاح، "يمثل اليوم بداية انفراج الأزمة".

وأضاف: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة للمواطنين والمقيمين"، لافتا إلى أنه ستكون هناك "مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة السعودية على "مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".