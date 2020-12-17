المملكة تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2034 رسميًا

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، أمس الأربعاء، عن استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2034 بشكل رسمي.

وكشفت اللجنة الأولمبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي تختار مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034. Source slaati





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