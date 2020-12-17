الخطوط السعودية تحتفل بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة (فيديو)

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كشف المركز الإعلامي لشركة الخطوط السعودية، أمس (الأربعاء)، جانباً من احتفالية الشركة بتوطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100 %. وأظهر مقطع فيديو نشره المركز لحظة تخريج عدد من مساعدي قائد الطائرة السعوديين لدى الخطوط السعودية، التي يمتد تاريخها لـ 75 عاماً مضت. وحققت الشركة بذلك ما وعدت به منذ عامين، حيث تعمل حالياً على استهداف جميع وظائف الطيارين، تحت شعار “فخر السعودية كوادرها الوطنية”. Source akhbaar24.argaam





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